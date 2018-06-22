Проект «Рука допомоги» – вигідний і для підприємців, і для безробітних Суспільство | 31-05-2018, 22:23 0 167

Днями у приміщенні Львівського Будинку праці відбулася чергова презентація пілотного проекту «Рука допомоги». У заході взяли участь три десятки краян – фахівці управління соціального захисту, потенційні працедавці, котрі готові створити робочі місця для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, членів малозабезпечених сімей та бійців антитерористичної операції, а також представники найбільш уразливої на ринку праці групи населення.

До слова запросили заступника директора міського центру зайнятості Нелю Возну, котра окреслила головні умови експерименту ознайомила присутніх з його результатами. Неля Богданівна закцентувала увагу підприємців на можливості розширити бізнес за рахунок коштів Світового банку, прийнявши на новостворені робочі місця двох і більше ВПО, учасників АТО чи малозабезпечених.

Своєю чергою, пошуковці роботи отримали реальний шанс поспілкуватися з керівниками фірм і компаній, дізнатися вимоги до кандидатів і розмір заробітної плати.

Детальну інформацію про участь у програмі «Рука допомоги» можна отримати у Львівському міському центрі зайнятості за адресою: вул. Кн. Ольги, 122 або за телефонами: 245-79-90 – з питань працевлаштування та участі у громадських та тимчасових роботах, 245-79-95 – щодо отримання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності, 244-59-74 – з аспектів створення нових робочих місць та працевлаштування на них краян.



Неля Возна, заступник директора



