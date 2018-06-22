До 1 серпня газ для населення не подорожчає - Нафтогаз Суспільство | 31-05-2018, 22:30 0 145

З 1 червня набирає чинності постанова уряду, яка пролонгує Положення про покладення спецобов'язків на суб'єктів ринку для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 серпня 2018 року.



Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".



"1 червня 2018 року набирає чинності постанова Кабінету міністрів України від 30.05.18 №415, яка пролонгує Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 01 серпня 2018 року", - йдеться у повідомленні.



У зв'язку з цим НАК "Нафтогаз України" розсилає всім контрагентам компанії проекти додаткових угод, які пролонгують дію договорів постачання природного газу з теплопостачальними підприємствами та постачальниками природного газу із спеціальними обов'язками для потреб побутових споживачів та релігійних організацій.

