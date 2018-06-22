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У Дніпрі померли двоє поранених на Донбасі бійців ЗСУ
|Суспільство | 01-06-2018, 07:55
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|У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова померли двоє військовослужбовців, які дістали поранення на Донбасі.
Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook.
Лікарі не змогли врятувати бійця 24 бригади 47-річного Юрія Довганика, який отримав осколкове поранення під час ворожого обстрілу 22 травня.
Також через кульове поранення в голову від ворожого снайпера, отримане 27 травня, помер боєць 92 бригади 34-річний Костянтин Гранов.
"Поранення голови були несумісними з життям, лікарі боролися до останньої хвилини", - написала Губа, висловивши співчуття родинам і побратимам героїв та медичному песоналу.
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