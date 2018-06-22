Сьогодні Українське товариство сліпих відзначає 85-річчя Суспільство | 01-06-2018, 14:32 0 109 Сьогодні о 14.00 годині в БК УТОС (вул. Замарстинівська, 130) за підтримки управління соціального захисту Львівської міської ради, Громадської організації «Львівська територіальна первинна організація Всеукраїнської організації інвалідів «Українське товариство сліпих», проводиться відзначення 85-ї річниці створення Українського товариства сліпих.



В рамках заходу працюватиме виставка, на якій будуть представлені роботи осіб з порушенням зору, відбудеться звітний концерт творчих колективів та виконавців, членів організації. Відбудеться нагородження активістів цінними подарунками.



Нагадаємо, управління соціального захисту цього року виплачує І категорії незрячих (771 особа) та ІІ категорії (399 осіб) матеріальну допомогу у розмірі 500 грн. до Міжнародного дня незрячих 15 листопада 2018 року.

Довідка



Українське товариство сліпих (УТОС) — всеукраїнська добровільна громадська організація інвалідів по зору, яка діє на території України.



Українське товариство сліпих за підтримки держави проводить заходи щодо соціально-трудової, медичної та професійної реабілітації інвалідів — громадян України, які не можуть конкурувати на ринку праці. Організація забезпечує працевлаштування, медичну і соціальний захист інвалідів по зору. Для цього на місцях створюються первинні організації, а на територіях, де є необхідність, також організовуються навчально-виробничі підприємства (НВП), на яких незрячі люди отримують повний спектр соціального захисту, можливість реалізації можливості повноцінно жити і можливості працювати.



Напрямок виробництва вибирають з можливості незрячих людей виконувати ту чи іншу справу. Допомога держави надходить як у рамках прямого фінансування проектів, так і побічно з надаванням пільг з оподаткування, створення держзамовлень у підприємств системи УТОС.