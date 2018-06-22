Виставки громад Львівської області відвідав Президент України Суспільство | 01-06-2018, 14:34 0 128 Під час Карпатського форуму регіонального розвитку, що триває у Яремче, Івано-Франківської області, свій туристичний потенціал, рекреаційні можливості і розвиткові проекти презентують Славська та Новоміська громади Львівської області. Експозиційні намети обидвох ОТГ відвідали Президент України Петро Порошенко, віце-прем'єр Геннадій Зубко та голова Львівської ОДА Олег Синютка.







Участь у форумі беруть понад 170 гостей з Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей, голови ОДА сусідніх областей, делегати, народні депутати, представники міністерства освіти та науки, охорони здоров'я. Присутні також гості з Польщі, Німеччини, Румунії.

Протягом двох днів нардепи, міністри, голови ОДА та ОТГ обговорюють проблеми і перспективи Карпатського регіону. Учасники форуму напрацьовують єдину модель розвитку регіону, та шляхи подолання проблем карпатських міст та сіл, таких як слабка інфраструктура, промисловість, недостатність робочих місць, повені та паводки.

«Я вдруге цього тижня на Західній Україні. На Закарпатті ми відкривали тунель в Європу. Я там спілкувався з людьми, і вони вірять в наші реформи. Люди повірили в Україну і інвестують в Україну, адже на Закарпатті море туристів і на літо вже все заброньовано. У нас є багато досягнень. За 4 роки у нас відкрито понад 10 фабрик”, – наголосив Президент України Петро Порошенко.

Також Президент відзначив потребу у забезпеченні місцевих мешканців в гірських регіонах гелікоптерами для медичних потреб, а також створення робочих місць, аби в пошуках роботи, люди не їхали за кордон. Окремо наголосив на підтримці підприємництва малого та середнього бізнесу.

Форум триває два дні. Якщо перший день був присвячений обговоренню питань державної та регіональної політики гірських територій на сьогоднішньому етапі, то в рамках другого дня Форуму відбуваються панельні дискусії за участю очільників гірських громад. ОТГ Карпатського регіону презентують свій досвід запровадження розвиткових проектів та обговорюють спільні шляхи вирішення проблем. Відбувається також окрема панель з презентації досвіду перетворення гірських територій Європейських країн та дискусії щодо розвитку туризму, як основи економічного потенціалу гірських територій, та ролі місцевого бізнесу (можливостей поєднання інновацій та автентики), розповіли організатори Форуму Івано-Франківського ЦРМС, що діє за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».