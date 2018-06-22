Загиблого бійця Юрія Довганика поховають на Личакові у понеділок Суспільство | 01-06-2018, 17:04 0 117



У військовому госпіталі Дніпра від важких поранень помер уродженець Львова Юрій Довганик, боєць 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила. Громада міста висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Воїна поховають на Личаківському кладовищі у понеділок.



У неділю, 3 червня, о 18.00 год відбудеться парастас у каплиці Івана Хрестителя, вул. Пекарська, 52.



У понеділок, 4 червня, о 10.30 год похоронна процесія виїде з моргу на вул. Пекарській, 52. О 11.00 год відбудеться чин похорону у Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла на вул. Театральній, 11. О 11.45 год — виїзд на Личаківське кладовище. О 12.00 год — чин погребення на Личаківському кладовищі (поле почесних поховань № 76).



Юрій Довганик народився 29 травня 1971 року в місті Львові. Закінчив школу та отримав вищу професійну освіту в рідному місті.



Із 29 травня 2015 року зарахований бійцем 8-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Брав безпосередню участь в АТО у с. Піски Донецької області. У 2016 році був стрільцем добровольчого батальйону ОУН та бійцем 8‑го окремого батальйону «Аратта». З 13 березня — водій-стрілець взводу снайперів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.



Помер від важких поранень, отриманих на передовій, у військовому госпіталі Дніпра. В Героя залишилися дружина та донька. Кілька днів тому йому виповнилося 47 років