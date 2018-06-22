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Коломийським артилеристам передали автонавантажувач

Суспільство | 01-06-2018, 17:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 137 137    

Артилеристи 10-тої гірсько-штурмової бригади поповнили свій автопарк автонавантажувачем.
У вересні 2015 року в Івано-Франківську було сформовано нову гірсько-штурмову бригаду під номером 10. Зараз бійці готуються до чергової поїздки в зону бойових дій на сході України.  
«Для більшої оперативності нам потрібен був автонавантажувач. Ми знаємо, що з початку війни, Богдан та Ярослав Дубневичі вже передали кілька десятків одиниць різноманітної техніки військовим частинам, які знаходяться на фронті. Тому й мали надію, що вони не відмовлять нам у проханні. Та не сподівались, що це питання буде так швидко вирішено» - каже заступник командира ремонтної роти зі зброї Коломийської артилерійської бригади Борис Свинар.
За словами військовослужбовця, цей автонавантажувач буде використовуватись для перевантаження технічних засобів у зоні бойових дій.
«Останній рік основний напрямок нашої допомоги армії – це автомобільне забезпечення. Стараємось оперативно реагувати на запити військових. Ось сьогодні недавно створеній бригаді артилеристів з Коломиї передали автонавантажувач. Нехай добре служить хлопцям і допомагає в нелегкій боротьбі», - зазначив народний депутат Ярослав Дубневич, який передав військовим ключі від машини.
Автонавантажувач став одинадцятою автомобільною технікою, яку за останні півтора року Дубневичі передали українській армії.


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