Актуально для власників авто з литовською реєстрацією на умовах тимчасового ввезення Суспільство | 01-06-2018, 21:22 0 136

Міністерство закордонних справ України проінформувало ДФС про те, що не зважаючи на збільшення на автошляхах України автомобілів з іноземною реєстрацією на умовах тимчасового ввезення, Посольство України в Литовській Республіці проаналізувало ситуацію та інформувало про таке.

Переважна більшість автомобілів, які ввозяться в Україну громадянами України з Литви, реєструється на сумнівні литовські компанії та формально є власністю такої компаній. При цьому громадянам України надається довіреність на право використання транспортного засобу та інші документи, які нібито підтверджують, що відповідна особа працює у литовській компанії.

На даний час литовськими підприємцями налагоджено комплексну систему реекспорту вживаних автомобілів з країн ЄС до третіх країн. Литовські компанії та фізичні-особи підприємці займаються не тільки ввезенням вживаних автомобілів до Литви, але й всіляко сприяють їх вивезенню до інших країн, в першу чергу до України. На авто ринках Литви за невелику плату (40-50 євро) можна зареєструвати автомобіль на підставну фірму, отримати довіреність на право користування автомобілем та інші «підтверджуючі» документи. Про фіктивність таких документів свідчить зокрема те, що лише державний збір за дозвіл на працевлаштування іноземного громадянина, який має сплачувати литовська компанія, становить від 121 до 150 євро (відповідно на 1 рік та на 2 роки).

Литовський ринок вживаних автомобілів приваблює українських громадян також простою і відповідно дешевою процедурою перереєстрації транспортних засобів. Увесь процес, від купівлі авто до отримання відповідного пакету документів ( включаючи реєстрацію на підставну компанію, проходження техогляду, оформлення страховки тощо), можливо пройти протягом одного дня.

Водночас, згідно литовського законодавства, а саме п. 5 статті 57 Закону ЛР «про статус іноземців», іноземні громадяни, які працюють в литовських компаніях, зобов’язані отримати дозвіл на роботу в компетентних органах Литви навіть у тих випадках, коли іноземець працює на литовську компанію дистанційно, не перебуваючи на території Литви.

На практиці, такий дозвіл отримує литовська компанія-роботодавець у Біржі праці Литви. При цьому, роботодавець зобов’язаний також укласти з іноземним громадянином трудовий договір, який має бути зареєстрований на Біржі праці Литви протягом 2 місяців з дня отримання дозволу на працевлаштування іноземця.

Таким чином, громадянин України, який офіційно працевлаштований у литовській компанії та використовує автомобіль з литовською реєстрацією, повинен мати:

1. Дозвіл на працевлаштування у Литві;

2. Зареєстрований трудовий договір з литовською компанією, яка надала довіреність на користування транспортним засобом.

ДФС у Закарпатській області