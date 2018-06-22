У ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ПРИКОРДОННИКИ РОЗПОВІДАЛИ МАЛЕЧІ ПРО ОХОРОНУ КОРДОНУ Суспільство | 02-06-2018, 00:34 0 337



Сьогодні прикордонники Мукачівського загону спільно з заступником начальника відділу з добору у Закарпатській області зустрілись з дітками аби розповісти їм про захист держрубежів. Зустріч відбулась у рамках профорієнтаційного фестивалю "Місто професій" організатором якого стала Закарпатська обласна служба зайнятості.

Продемонструвавши малечі й дорослим технічні засоби, автомобільну й спеціальну техніку, "зелені берети" надали можливість дітям відчути себе справжніми прикордонниками, адже ті могли розібрати та зібрати представлені зразки зброї, приміряти на себе військове спорядження, поспілкуватись один з одним по радіостанції, а ще побачити, як шукає заборонені предмети службовий собака прикордонників. Прикордонники радо відповідали на численні запитання дітей про здійснення охорони кордону, про контрабандистів та порушників, про те як можна стати прикордонником та багато іншого.

Впродовж фестивалю діти щиро дарували свої веселі усмішки тим, хто щодня оберігає кордони України заради їх світлого майбутнього.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



