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В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
|Суспільство | 04-06-2018, 11:57
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|На всій території України, крім переважної частини Карпатського регіону, у понеділок, 4 червня, зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України із посиланням на Укргідрометцентр.
«4 червня в Україні (крім більшості районів Карпатського регіону) надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - йдеться у повідомленні.
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