В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека Суспільство | 04-06-2018, 11:57 0 83 На всій території України, крім переважної частини Карпатського регіону, у понеділок, 4 червня, зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України із посиланням на Укргідрометцентр.



«4 червня в Україні (крім більшості районів Карпатського регіону) надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», - йдеться у повідомленні.