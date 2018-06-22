Бойовики активно застосовують артилерію. Штаб ООС назвав "гарячі точки" Суспільство | 04-06-2018, 11:58 0 89 Минулої доби, 3 червня, бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил.



"Російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - артилерії калібром 122-мм та мінометів калібром 120-мм і 82-мм. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Новотороїцьке, Гнутове, Лебединське.



Окупанти продовжують грубо порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері, близько 21:00 ними з гармат калібру 152-мм був обстріляний населений пункт Талаківка. Терористи випустили по селищу міського типу не менше трьох снарядів. На щастя, постраждалих немає. Дані щодо руйнувань уточнюються.





У штабі повідомили, що під час бойових дій минулої доби у складі Об’єднаних сил втрат немає.



Поточної доби, 4 червня, обстановка на лінії зіткнення залишається без змін. Близько 04:30 противник застосував 82-мм міномети в районі населеного пункту Зайцеве та на такі провокаційні дії отримав адекватну відповідь.