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Справа Сущенка. Сьогодні суд у Москві оголосить вирок

Суспільство | 04-06-2018, 11:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 109 109    
Обвинувачі вимагають для незаконно заарештованого в Росії журналіста Укрінформу 14 років ув'язнення
Вже 612 днів Роман Сущенко за гратами. Він тримається. Тримається гідно. Про це пише й у листах на волю: «Справжня гідність полягає не в тому, як вчиняють з нами інші, а в тому, як чините ви самі. Будьмо свідомі того, що на світі є сотні мільйонів людей, для яких наша свобода та життя дорожчі, ніж ворогові наша воля і смерть. Тому ми переможемо. Непереможних не існує. Це питання витримки і часу».


ІCТОРІЯ СПРАВИ

Роман Сущенко працював в Українському національному агентстві «Укрінформ» з 2002 року, з 2010-го - власним кореспондентом Укрінформу у Франції. З початком російської агресії проти України Сущенко висвітлював, зокрема, вплив пропаганди РФ на Францію та Європу, зв’язки французьких праворадикальних політиків із Кремлем. Останнє інтерв’ю, яке він брав і роботу над яким так і не встиг завершити, стосувалося відкриття так званого «Російського духовно-культурного центру» в Парижі. Цей центр деякі європейські медіа називали інструментом секретних операцій РФ поблизу Єлисейського палацу.

Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа. Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю Сущенка, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його у слідчому ізоляторі ФСБ «Лефортово» під час інспекційного візиту. На той момент Лефортівський районний суд Москви вже таємно заарештував українця на два місяці.


7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в «шпигунстві» за статтею 276 КК РФ, покарання за якою передбачає до 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст заперечує звинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї вини.

Захищати його взявся відомий російський адвокат Марк Фейгін.

У СІЗО «Лефортово» Сущенко перебуває вже більше 20 місяців. На нього чинили психологічний тиск задля того, щоб він визнав вину, обмежували його у доступі в інформації, спілкуванні з родиною та із зовнішнім світом. Усі судові засідання проходили у закритому режимі, оскільки справа містить державну таємницю. Український журналіст перебуває у двомісній камері розміром 2 на 2 метри із сусідом.

У березні 2018 року у Романа Сущенка помер батько. У журналіста є неповнолітній син.

24 квітня захисника Сущенка Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката. В цей час Сущенка перевели у камеру-одиночку в "інтересах національної безпеки Росії". Але і в такий спосіб схилити його до визнання вини не змогли. Згодом Фейгіна таки допустили до процесу, але в якості громадського захисника. Мосміськсуд продовжив арешт Романа до 16 вересня. А 4 червня мають оголосити вирок.


ПІДТРИМКА В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Упродовж більш ніж півтора року процес над Сущенком у Росії засуджували не тільки в Україні, включаючи вище керівництво держави, а й на міжнародному рівні.

Незаконний арешт українця обговорювали у комітетах Генасамблеї ООН, закликали до його звільнення Державний департамент США, Українсько-польська міжпарламентська група, польський Сейм, МЗС Литви, Європарламент, ОБСЄ, ПАРЄ, ЄС. Також із заявами на його підтримку та вимогами негайно звільнити Сущенка робили міжнародні організації, зокрема «Репортери без кордонів», Міжнародна і Європейська федерації журналістів, ЮНЕСКО, Рада Європейського альянсу інформаційних агентств (European Alliance of News Agencies — EANA), Гельсінська комісія США, Human Rights Watch, міжнародне об‘єднання письменників ПЕН-клубу, Комітет захисту журналістів (Committee to Protect Journalists - CPJ), європейські ЗМІ (французькі газети Le Monde та Le Figaro, брюссельські видання EU Reporter та EU Today, британські ЗМІ, німецьке видання SPIEGEL ONLINE, польські журналісти) та інші.


Крім цього, в різних країнах світу проходили акції на підтримку та за звільнення Романа Сущенка. Українці Франції, Німеччини, Бельгії, Іспанії, Італії, Великої Британії, Канади, країн Балтії виходили на вулиці міст з плакатами та закликали російський уряд відпустити Сущенка з московського СІЗО. Різні акції проводили й українські посольства в державах Європи.

Про українського журналіста телеканал UA│TV зняв фільм, який презентували на заході за участі іноземних дипломатів в країні в 2017 році. Тоді ж відбулася виставка картин та фотографій авторства Романа Сущенка.

Одну з картин Сущенка у червні 2017 року Президент України Петро Порошенко передав своєму французькому колезі Еммануелю Макрону під час візиту до Парижа.


ЛИСТИ І МАЛЮНКИ З «ЛЕФОРТОВА»

У СІЗО «Лефортово» Сущенко провів 48-й та 49-й дні народження. За час ув’язнення родина Романа отримала 64 листа від нього.

Він намалював 15 картин по пам`яті або за фото із преси. Серед них весняний пейзаж, краєвиди Парижа і Сен-Мало, маяк Ар-Мен у Бретані, швейцарське місто Женева та італійські Перуджа, Парма та Венеція, португальський Лісабон, американські Чикаго та Нью-Йорк, а також пейзажі української місцевості — диптих річки Рось, Андріївського узвозу та зимовий пейзаж із зображенням пам'ятника Святому Володимиру у Києві.

Попри те, що в СІЗО «Лефортово» заборонили передавати фарби та полотна, Сущенко використовує підручні засоби для того, щоб малювати. Окрім простого олівця та кулькових ручок він використовує природні та побутові барвники, які має в камері — лушпиння цибулі, сік буряка, чай, пральний порошок, кетчуп.



Лист Сущенка з «Лефортова» колегам з Укрінформу включений до фондів Національного музею історії України. Він експонувався на виставці з нагоди Дня Незалежності. Це перший подібний експонат у фондах музею.
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