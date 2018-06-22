У християн східного обряду починається Петрівський піст Суспільство | 04-06-2018, 12:03 0 204 У християн східного обряду у понеділок, 4 червня, починається Петрівський піст, або Петрівка.

Про це повідомляє Укрінформ.



Початок Петрівки завжди припадає на перший після трійчанського тижня понеділок. Загалом це не дуже суворий піст і присвячений він двом первоверховним апостолам: Петру і Павлу, пам’ять яких звершується 12 липня – саме тоді й завершується Петрівка.



Із понеділком, тобто першим днем посту, збігаються цікаві народні обрядодії – розигри (на Вінничині – розгари, розори, на Кіровоградщині – дядини). Їх відзначали лише заміжні жінки. Кожна етнографічна зона мала свої відмінності у відзначанні розигрів. Це переважно жартівливо-сатиричні дійства чи сценки. На Полтавщині жінки, зготувавши обід, потайки від чоловіків несли його в сад і, поївши, покрикували: «Га-га-га!» Це означало, що вони в такий спосіб гонять «до Бога шуліку, котрий мусить передати їхнє прохання, аби Всевишній продовжив вік інтимного життя».





На Вінниччині ця обрядодія мала зовсім інший зміст: «гонити шуляка» для того, щоб «він не хапав курчат».



Таким чином завершувалися трійчанські обрядові дії. Усі вони так чи інакше пов’язані з природою – біологічним переходом від весни до літа.



Під час Петрівки виконувалися спеціальні петрівчанські пісні (петрівочки). З Петрівкою пов’язано чимало прислів’їв і приказок: «У Петрівку день як рік», «Захотілось йому в Петрівку льоду (або ще: мерзлого; печеної криги), «У Петрівку мухи роблять на панів, а у Спасівку (19 серпня) - на себе».