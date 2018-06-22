4 червня: народний календар і астровісник Суспільство | 04-06-2018, 12:04 0 208 Сьогодні початок Петрового посту; хто забажає печеної криги, хто зуби полоскатиме, та на чий млин литиме воду Водолій.

Відсьогодні розпочинається Петрівський піст. Його початок завжди припадає на перший після трійчанського тижня понеділок. Цей піст може бути коротким або довгим, - залежно від того, раннім чи пізнім був Великдень. Цього року Пасха була ранньою, тому й Петрівка досить тривала. Загалом це не дуже суворий піст і присвячений він двом першоверховним апостолам: Петру і Павлу, пам’ять яких звершується 12 липня.



На Петрівку дозволялося організовувати чимало обрядових дій, як, скажімо, розигри, «гонити шуліку», «замочувати дійницю», Купала тощо. А ще в цей день наші далекі пращури хоронили солом’яну ляльку у вигляді чоловічка, яка називалася Кострубоньком. Церква суворо засуджувала народні обряди, називаючи їх «бісівськими потіхами» та «еллінським біснуванням».



Під час Петрівки виконувалися спеціальні петрівчанські пісні (петрівочки). Український мелос вельми своєрідний і оригінальний. Він не має аналогів у інших народів. Його виникненню, вочевидь, посприяло те, що на цю пору припадали сінокоси. Щоб якоюсь мірою полегшити важку фізичну працю, наш народ створив пісні з легким і невибагливим солоспівом, які виконували лише під час цього посту: «Мала нічка-петрівочка, Не виспалась наша дівочка, Не виспалась, не нагулялася, Із козаченьком не настоялася…» У перший день Петрового посту намагалися не виконувати важкої праці. У деяких регіонах молодиці, зібравшись у гурт, йшли до шинку, «щоб прополоскати зуби на запусти».



З Петрівкою пов’язано чимало прислів’їв і приказок: «У Петрівку день як рік», «Захотілось йому в Петрівку льоду (печеної криги)» тощо.



Іменинники сьогодні Іван, Володимир, Михайло і Павло.



Сьогодні 20-ий місячний день. Місяць продовжує залишатись у Водолії. Ідеальний час для розумової і творчої діяльності. Корисно займатися самоосвітою, впровадженням новітніх технологій. Бажано усамітнюватися. Колективна праця не буде надто плідною, існують ризики виникнення конфліктних ситуацій. Під час якогось вибору покладіться на інтуїцію: «чуйте серцем». Приділіть увагу власному здоров’ю. Сьогодні якнайкраще підійде контрастний душ; обмежте вживання жирної, пряної їжі.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у голодоморному 1933 році: +4,3; а найтеплішим у 1901 - +31,9.