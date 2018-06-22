На Львівщині вшанували пам’яті патріарха Любомира Суспільство | 04-06-2018, 12:09 0 303 Сьогодні, 2 червня, на Львівщині відбулися заходи, присвячені світлій пам’яті патріарха УГКЦ Любомира (Гузара) - «Патріарх Любомир. Перша річниця народження до неба».



У Львівському органному залі відбувся концерт духовної музики. У виконанні хору, оркестру та солістів Заслуженої академічної капели України «Трембіта» прозвучали духовні твори сучасних композиторів: «Світанкова меса» норвежця Ола Г’єйло та «Реквієм для живих» американця Дена Форреста.



«Кожному вірянину складно говорити про постать Блаженнішого, бо це не лише ієрарх нашої церкви і моральний авторитет нашого суспільства. Наша церква тримається на праведному Митрополитові Андреєві, Патріархові Йосипі та Блаженішому Любомирові. Вірю, що Блаженіший і зараз перед Господом молиться за нашу церкву, за мир в Україні та за кожного з нас», - зазначив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.



«Блаженніший Любомир був людиною завжди стурбованою тим, як поширювати нашу віру. Він все життя на це поклав. Він любив трудитися. І навіть в похилому віці старався не гаяти часу і працював, не покладаючи рук. Наш сум за його втратою обернувся тріумфом. Адже це був знак здобутку, бо коли людина праведна відходить у вічність він за нас благає Бога», - звернувся до присутніх Митрополит Ігор (Возьняк).



Окрім того, в Соборі Св. Юра сьогодні вранці відслужили Архиєрейську Божественну Літургію та панахиду.



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