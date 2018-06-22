СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ: У ПЕРЕМИШЛІ ВШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ-ВОЯКІВ Суспільство | 04-06-2018, 12:13 0 262 СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ: У ПЕРЕМИШЛІ ВШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ-ВОЯКІВ

Сьогодні, 3 червня, в м. Перемишль (Польща) відбулися традиційні урочистості з нагоди відзначення Свята української національної пам’яті, зібравши більше півтори тисячі учасників з Львівщини, Івано-Франківщини та Тернопільщини для вшанування загиблих воїнів УГА і УНР.





Заходи розпочалися зі Святої Літургії в греко-католицькому кафедральному соборі Св. Івана Хрестителя.





Опісля сформована колона урочисто пройшла вулицями Перемишля до Українського військового цвинтаря (с. Пикуличі).





У групових могилах поховано орієнтовно понад 2000 полонених та інтернованих вояків і старшин УГА, Армії УНР, в двох братніх могилах спочиває 47 українських патріотів, вояків і старшин УПА.





Тут священнослужителі провели екуменічну панахиду та прочитали проповіді.





Далі присутні поклали квіти та вінки до центрального хреста і спільно виконали Державний Гімн України.





Під час громадського віче голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин подякував усім, хто розуміє, що приїхати сюди сьогодні, і вшанувати пам'ять полеглих воїнів, - це найменше, що ми для них можемо зробити. «Крім того, дякую громадянам Польщі, які сьогодні з нами. Ми, українці, добре розуміємо, що сьогодні на порядку денному головне завдання – зупинити ворога, повернути Крим і Донбас. І дуже хочеться, щоб і громадяни Польщі поділяли разом з нами це прагнення. Упевнений, наступного року нас буде тут ще більше! Полеглим українським воїнам – вічная слава, вічная пам'ять! Слава Україні!», - сказав голова облради.





Також Олександр Ганущин констатував, що дуже прикро, але делегації з України сьогодні, перетинаючи кордон, зіткнулися з великими чергами на пунктах пропуску і, на жаль, тому не всі бажаючі змогли відзначити Свято української національної пам’яті в Польщі.



ДОВІДКОВО:





1918 року на території колишніх австрійських казарм у селі Пикуличі польська влада влаштувала табір для полонених вояків УГА та інтернованих українців. У 1920-21 роках він став місцем інтернування вояків армії УНР, переважно 1-ї Запорізької дивізії. Наприкінці 1919-го року у таборі перебувало 2 978 полонених та інтернованих. Після масових епідемій дизентерії та тифу в таборі у 1919-1921 роках померло 2 000 українців.





Під час панування комуністичного режиму у Польщі територію цвинтаря перетворили на сміттєзвалище, а 1960-го року знищили металевий хрест. Відновила цвинтар 1990 р. українська громада Перемишля. Встановлено копію знищеного металевого хреста. Тоді ж відновилася традиція походів української громади від катедрального собору УГКЦ до військового цвинтаря у Пікуличах.