Привітання голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина з Днем журналіста Суспільство | 06-06-2018, 10:19 0 181 Шановні представники засобів масової інформації!



Щиросердечно вітаю вас з професійним святом – Днем журналіста. Зичу всім міцного здоров’я, творчих здобутків і натхнення, високого професіоналізму, щастя і благополуччя.



Ваша сила у вашому слові. Честь професії – у правді. Висока довіра – у беззаперечній професійності.



Нехай завжди вільним і правдивим буде ваше Слово!