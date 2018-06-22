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| Газета №35 (55) / 2014
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Привітання голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина з Днем журналіста
|Суспільство | 06-06-2018, 10:19
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|Шановні представники засобів масової інформації!
Щиросердечно вітаю вас з професійним святом – Днем журналіста. Зичу всім міцного здоров’я, творчих здобутків і натхнення, високого професіоналізму, щастя і благополуччя.
Ваша сила у вашому слові. Честь професії – у правді. Висока довіра – у беззаперечній професійності.
Нехай завжди вільним і правдивим буде ваше Слово!
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