На Донбасі тривають інтенсивні бойові дії. Військові збили російський безпілотник​​​​​​​​​​​​​​ Суспільство | 06-06-2018, 10:29 0 291

На Донбасі тривають інтенсивні бойові дії. Військові збили російський безпілотник​​​​​​​​​​​​​​



Упродовж минулої доби, 05 червня, бойовики 31 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Під час бойових дій минулої доби три наших військовослужбовця отримали поранення

