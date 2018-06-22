У Гватемалі сталося нове виверження вулкана, загиблих вже 72 Суспільство | 06-06-2018, 10:34 0 310 У Гватемалі сталося нове виверження вулкана Фуего, кількість загиблих зросла до 72 осіб.

Про це повідомляє Reuters.



"Національне агентство із стихійних лих почало евакуацію і заявило, що з вулкана тече гарячий газ і розплавлена скельна порода, яка свого часу справила найбільше виверження за останні 40 років", - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо: нинішнє виверження вулкана Фуего у Гватемалі визнано одним з найсильніших за останні роки. Стовпи диму та попелу від вулкана піднімаються на висоту до десяти кілометрів, а попіл поширюється в напрямку вітру зі швидкістю до 40 км на годину.



Чиновники заявляють, що загалом від виверження постраждали 2 мільйони людей. Наразі десятки людей вважаються зниклими безвісти.