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У Гватемалі сталося нове виверження вулкана, загиблих вже 72
|Суспільство | 06-06-2018, 10:34
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|У Гватемалі сталося нове виверження вулкана Фуего, кількість загиблих зросла до 72 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
"Національне агентство із стихійних лих почало евакуацію і заявило, що з вулкана тече гарячий газ і розплавлена скельна порода, яка свого часу справила найбільше виверження за останні 40 років", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо: нинішнє виверження вулкана Фуего у Гватемалі визнано одним з найсильніших за останні роки. Стовпи диму та попелу від вулкана піднімаються на висоту до десяти кілометрів, а попіл поширюється в напрямку вітру зі швидкістю до 40 км на годину.
Чиновники заявляють, що загалом від виверження постраждали 2 мільйони людей. Наразі десятки людей вважаються зниклими безвісти.
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