Доба в ООС: загинули двоє українських бійців, ще двоє поранені Суспільство | 07-06-2018, 10:50 0 159 Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 25 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням мінометів.

Про це повідомляє прес-центр ООС.



Під час бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули та двоє зазнали поранень.



У штабі відзначили активізацію російсько-окупаційних військ в темну пору доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Широкине.



Упродовж ночі 7 червня мала ознаки загострення ситуація на Луганщині - бойовики 5 разів відкривали вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське та Новотошківське, додали в прес-центрі ООС.