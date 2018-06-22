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З життя пішла відома режисерка Кіра Муратова
|Суспільство | 07-06-2018, 10:52
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|У середу, 6 червня, в Одесі померла відомий український режисер Кіра Муратова.
Про це повідомив у себе в Фейсбуці журналіст і телепродюсер Юрій Мінзянов.
Вона померла на 84-му році життя. Причини смерті поки невідомі.
"Кіра Муратова (1934 -2018). 2 години тому її не стало. І не стало Всесвіту. Єдина, унікальна, геніальна. На душі і в Одесі - ніч. Царство небесне, вічна пам'ять", - написав театральний критик Олег Вергеліс у фейсбуці в середу ввечері.
Кіра Муратова народилася 5 листопада 1934 року в бессарабському місті Сороки. Вивчала філологію в МДУ, в 1959 році закінчила режисерський факультет ВДІКу.
Режисерські роботи Муратової:
1962 — У крутого яру (короткометражний)
1964 — Наш чесний хліб
1967 — Короткі зустрічі
1971 — Довгі проводи
1979 — Пізнаючи білий світ
1983 — Серед сірих каменів
1987 — Зміна участі
1989 — Астенічний синдром
1992 — Чутливий міліціонер
1994 — Захоплення
1997 — Три історії
1999 — Лист в Америку (короткометражний)
2001 — Другорядні люди
2002 — Чеховські мотиви
2004 — Настроювач
2005 — Довідка (короткометражний)
2006 — Лялька (короткометражний)
2007 — Два в одному
2009 — Мелодія для шарманки
2012 — Вічне повернення
Після прем'єри картини "Вічне повернення" Муратова заявила, що йде з кінематографу.
У фільмах Кіри Муратової знімалися Володимир Висоцький, Георгій Делієв, Олег Табаков, Зінаїда Шарко, Ніна Русланова, Рената Литвинова, Алла Демідова, Наталія Бузько.
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