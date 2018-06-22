З життя пішла відома режисерка Кіра Муратова Суспільство | 07-06-2018, 10:52 0 199 У середу, 6 червня, в Одесі померла відомий український режисер Кіра Муратова.

Про це повідомив у себе в Фейсбуці журналіст і телепродюсер Юрій Мінзянов.

Вона померла на 84-му році життя. Причини смерті поки невідомі.



"Кіра Муратова (1934 -2018). 2 години тому її не стало. І не стало Всесвіту. Єдина, унікальна, геніальна. На душі і в Одесі - ніч. Царство небесне, вічна пам'ять", - написав театральний критик Олег Вергеліс у фейсбуці в середу ввечері.

Кіра Муратова народилася 5 листопада 1934 року в бессарабському місті Сороки. Вивчала філологію в МДУ, в 1959 році закінчила режисерський факультет ВДІКу.







Режисерські роботи Муратової:



1962 — У крутого яру (короткометражний)

1964 — Наш чесний хліб

1967 — Короткі зустрічі

1971 — Довгі проводи

1979 — Пізнаючи білий світ

1983 — Серед сірих каменів

1987 — Зміна участі

1989 — Астенічний синдром

1992 — Чутливий міліціонер

1994 — Захоплення

1997 — Три історії

1999 — Лист в Америку (короткометражний)

2001 — Другорядні люди

2002 — Чеховські мотиви

2004 — Настроювач

2005 — Довідка (короткометражний)

2006 — Лялька (короткометражний)

2007 — Два в одному

2009 — Мелодія для шарманки

2012 — Вічне повернення

Після прем'єри картини "Вічне повернення" Муратова заявила, що йде з кінематографу.



У фільмах Кіри Муратової знімалися Володимир Висоцький, Георгій Делієв, Олег Табаков, Зінаїда Шарко, Ніна Русланова, Рената Литвинова, Алла Демідова, Наталія Бузько.