7 червня: народний календар і астровісник Суспільство | 07-06-2018, 10:57 0 316 Сьогодні Івана-Головатого; дещо про капустяні чари, на кого впливатиме Нептун і де нині шукати місце сили.

Сьогодні Церква згадує третє обретіння голови Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. В народі це церковне свято трансформувалося в Івана Головатого і було пов’язане з висаджуванням у ґрунт капустяної розсади. Після картоплі капуста традиційно була в Україні продуктом повсякденного харчового раціону.



Вважалось, якщо посадити капусту саме на Івана Головатого, «то виросте великою, як голова». В усіх регіонах України існували свої обряди які супроводжували висадку капусти. На Бориспільщині робили так. Увечері господиня, набравши розсади, йшла на грядки. Вийнявши з посудини першу стеблину, хрестилась і казала: «Дай же, Боже, час добрий, щоб моя капуста прийнялась і в головки склалась!» Після цього хапалася долонями за голову, била себе по стегнах, приказуючи: «Щоб моя капусточка була із кореня коренастая, а із листу головастая!» Потім, присівши, продовжувала: «Щоб не росла висока, а росла широка!» Посадивши стебельце в ґрунт, притоптувала землю коліном і завершувала дійство побажанням: «Щоб була туга, як коліно!» На Поліссі ці побажання висловлювали в такий спосіб: «Не будь голена – будь пузата, не будь красна – будь смачна, не будь стара – будь молода, не будь мала – будь висока!». Подібні примовляння були й на Поділлі.



До речі, експорт української капусти з кожним роком зростає. За останні місяці він сягнув рекордного за останні 7 років показника. Найбільше української капусти їдять у Білорусі.



Іменинники сьогодні Іван, Вікторія.



Місяць гостює у імпульсивного Овна, сьогодні 23-ій місячний день. З 9:35 місяць знову «без курсу», тож починати щось важливе немає сенсу, можливий застій у справах, зростають ризики втрат. Інформаційні потоки дещо спотворені – Сонце і Меркурій знаходяться під химерним впливом Нептуна (це триватиме до 12 червня). Тож загостряться фантазії, неправдива інформація, відверта брехня, омана. В цей період не варто щось (чи когось) ідеалізувати, вірити красивим обіцянкам і погоджуватись на найперспективніші «прожекти» – ліпше спокійно перевіряти абсолютно всю інформацію. Можливо, доведеться від чогось відмовитись, чимось пожертвувати. Спокійно робимо вдих і видих – продовжуємо працювати над початими проектами і займатися поточними справами. Сьогодні місце нашої сили – домівка, а найнадійніші люди – наші близькі.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1925 році: +4,4, а найтеплішим у 2000 - +31,8.