Якщо ми не організуємо транспортну систему, то ми скоро «вклякнемо з перевезеннями», Юрій Кужелюк Суспільство | 08-06-2018, 16:38 0 499 Про актуальні питання для міста Львова, які Львову потрібно вирішувати та зокрема депутатському корпусу звернути увагу, у спілкування з кореспондентом «МЕДІАСТАР» розповів Юрій КУЖЕЛЮК, депутат Львівської міської ради 7-го скликання, голова депутатської фракції «Громадянська позиція» у Львівській міській раді.



- Насамперед, це питання транспорту, - говорить депутат. - Якщо ми не організуємо транспортну систему, то ми скоро «вклякнемо з перевезеннями». Нам треба переглянути всю концепцію, тому що концепція маршруток уже себе вичерпала. Власники не хочуть вкладати гроші, та й не можуть в нові машини. Місто повинно на себе перебрати усю функцію по перевезенню, нам треба оновити рухомий склад. Уявіть собі: щодня на маршрути виходить приблизно 600 машин, а місто не контролює. Місто має у своєму підпорядкуванні тільки 180 автомобілів, а решту не контролює. Все інше – це транспорт приватних перевізників, які їздять по своєму встановленому графіку. У нашому АТП-1 вихід на маршрути складає орієнтовно 80% машин, тоді як в інших, приватних компаніях – 35. Треба встановити норму – кількість маршрутів у наявних напрямках. От нещодавно приїздили з Польщі перевізники і ділилися досвідом, як збалансувати систему приватного та комунального громадського транспорту. Там є директива Європейського союзу, що має бути не менше 15% комунального транспорту, щоб не було монополії серед перевізників.



За словами Юрія Кужелюка, на цій українсько-польській зустрічі директор польського підприємства комунального транспорту розповідав, що коли відбувається покупка у них трамваю нового, то 85% вартості відшкодовує Унія Європейська. Тоді як ми, українська сторона, купуємо вживані трамваї за повну вартість. Депутат міськради наголошує: у Львові також залишається актуальним питання електронного квитка, щоб 2019 року цей проект запрацював уже на повну силу.