На Львівщині запрацював новий правовий клуб Суспільство | 11-06-2018, 14:42 0 136 На Львівщині запрацював новий правовий клуб

Сьогодні, 11 червня, на вулиці Костомарова 1-3 запрацював інноваційний правовий клуб «PRAVOKATOR» - онлайн-платформа правового консультування громадян .

Новий клуб покликаний стати майданчиком для правників та громадянського суспільства з рівним доступом для правової спільноти та місцевих громад.

«Майданчик, де українські правники в інтерактивному форматі матимуть можливість напрацьовувати нові механізми захисту прав людини. Тут українські діти матимуть можливість вчитися та осягати свої права, а також поширювати ці знання серед своїх однолітків. Тут юристи не будуть опонентами, а стануть партнерами, аби спільно знаходити формули застосування закону. Тому це справді значне досягнення для громадянського суспільства, що дасть змогу зв’язати фахівців у різних куточках України », - зазначив під час відкриття клубу міністр юстиції юстиції Павло Петренко.

Правовий клуб, що запрацював на Львівщині, уже четвертий. Подібні клуби уже працюють в Одесі, Харкові та Дніпрі.

«Львівщина в різних сферах намагається тримати пальму першості, і правова галузь у цьому процесі не виняток. Такий клуб уже давно на часі, адже в умовах реформування багато суперечливих питань треба вирішувати в правовому полі. Тому новий майданчик має послужити платформою для обміну досвідом, знаннями та варіантами розв’язання правових питань», - наголосила заступник голови Львівської ОДА Оксана Стоколос-Ворончук.

В межах роботи правового клубу «PRAVOKATOR» планують проводити освітні заходи для правників, місцевих громад, інформувати про зміни в законах, підтримувати молодих юристів та посилювати зв’язки із міжнародними експертами.

«PRAVOKATOR» об’єднуватиме фахівців системи правової допомоги, адвокатів, суддів, прокурорів, ІТ-юристів, представниківі місцевої влади та неурядові громадські організації.



