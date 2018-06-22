Молодь з особливими потребами Карітасу Львова відпочила у літньому оздоровчому таборі Суспільство | 11-06-2018, 14:45 0 264 Молодь з особливими потребами, якою опікується БФ «Карітас — Львів УГКЦ», разом зі своїми батьками відпочивала з 28 травня до 1 червня 2018 р. у літньому оздоровчому таборі на базі «Бойківський двір» с. Ясениця-Замкова Старосамбірського району на Львівщині. Реалізація цього заходу здійснена за підтримки управління соціального захисту Львівської міської ради.



Протягом п’яти днів 20 користувачів «Центру дозвілля та соціальної реабілітації для молодих людей з особливими потребами» БФ «Карітас — Львів УГКЦ» зміцнили своє здоров’я, емоційно та психологічно відпочили. Соціальні працівники впродовж табору мотивували здоровий спосіб життя, підкріплювали знання і навички, здобуті в центрі під час працетерапії, соціальної адаптації та інтеграції. Друзі пізнавали навколишнє середовище, розвивали цілеспрямованість, наполегливість, творчу уяву, спостережливість, допитливість, товариську турботу тощо.



Кожен день у таборі розпочинався з ранкової руханки. Опісля відпочивальники відвідували басейн, тренувались на батуті, брали участь у походах в гори. Був проведений конкурс зачісок, де також співали пісні, розповідали вірші. Особливе захоплення викликало катання на літніх санчатах (тюбах), яке безкоштовно запропонувало керівництво бази «Бойківський двір». Молодь довідалась про історію цього краю на екскурсії, відчули себе фотомоделями під час зйомок у національних бойківських костюмах. Завершили табір спільною інтеграційною ватрою зі співом українських пісень і танцями.



Соціальний педагог «Центру дозвілля та соціальної реабілітації для молодих людей з особливими потребами» Наталя Загайко зазначає, що молодь отримала багато незабутніх емоцій та переживань, оздоровилась, емоційно і психологічно відпочила: «Такі інтеграційні поїздки для них дуже потрібні, вони додають сил і наснаги до життя».