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Проведення Ярмарку вакансій для осіб з інвалідністю
|Суспільство | 11-06-2018, 17:56
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Проведення Ярмарку вакансій для осіб з інвалідністю
21 червня 2018 року об 11.00 год. у Львівському міському центрі зайнятості (м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122) відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю, організований Львівським міським центром зайнятості.
У Ярмарку вакансій братимуть участь понад 20 представників підприємств, установ, організацій м. Львова, які запропонують пошуковцям роботи близько 200 вакансій за різними професіями та спеціальностями. Учасники ярмарку вакансій зможуть пройти співбесіду з працедавцями, ознайомитися з наявними вакансіями, а також - з переліком вільних робочих місць (вакантних посад), які є на ринку праці м. Львова та з послугами державної служби зайнятості, отримати консультації фахівців центру зайнятості.
У рамках Ярмарку для осіб з інвалідністю о 10.00 год. буде проведено семінар на тему: «Соціальні програми та можливість навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації для осіб з інвалідністю» за участю представників Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів та ДВНЗ «Університет банківської справи».
Запрошуємо усіх охочих до участі в заході.
Відділ взаємодії з роботодавцями
Львівського міського центру зайнятості.
Телефон для довідок: 244-59-91;244-59-74.
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