|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
МАЙЖЕ 3 ТИСЯЧІ ПАЧОК СИГАРЕТ ПОКИНУЛИ КОНТРАБАНДИСТИ, ТІКАЮЧИ ВІД ПРИКОРДОННИКІВ
|Суспільство | 12-06-2018, 11:38
| 0 194
|
|МАЙЖЕ 3 ТИСЯЧІ ПАЧОК СИГАРЕТ ПОКИНУЛИ КОНТРАБАНДИСТИ, ТІКАЮЧИ ВІД ПРИКОРДОННИКІВ
Учора ввечері прикордонники Мукачівського загону запобігли спробі незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів.
Під час патрулювання українсько-румунської ділянки держрубежу прикордонний наряд відділу «Ділове» спостерігав рух кількох осіб, які несли на плечах великі пакунки обгорнуті у чорний поліетилен. Військовослужбовці негайно розпочали переслідування зловмисників, але ті, скориставшись значним віддаленням від правоохоронців, покидали свої ноші та вдались до втечі.
Оглядаючи місцевість, прикордонники виявили поблизу кордону 6 пакунків з 2900 пачками сигарет без акцизних марок. Виявлений тютюн доставили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть співробітникам ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
|
|