МАЙЖЕ 3 ТИСЯЧІ ПАЧОК СИГАРЕТ ПОКИНУЛИ КОНТРАБАНДИСТИ, ТІКАЮЧИ ВІД ПРИКОРДОННИКІВ Суспільство | 12-06-2018, 11:38 0 194 МАЙЖЕ 3 ТИСЯЧІ ПАЧОК СИГАРЕТ ПОКИНУЛИ КОНТРАБАНДИСТИ, ТІКАЮЧИ ВІД ПРИКОРДОННИКІВ



Учора ввечері прикордонники Мукачівського загону запобігли спробі незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів.

Під час патрулювання українсько-румунської ділянки держрубежу прикордонний наряд відділу «Ділове» спостерігав рух кількох осіб, які несли на плечах великі пакунки обгорнуті у чорний поліетилен. Військовослужбовці негайно розпочали переслідування зловмисників, але ті, скориставшись значним віддаленням від правоохоронців, покидали свої ноші та вдались до втечі.

Оглядаючи місцевість, прикордонники виявили поблизу кордону 6 пакунків з 2900 пачками сигарет без акцизних марок. Виявлений тютюн доставили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть співробітникам ДФС.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

