Донбас: 39 ворожих обстрілів, один боєць загинув, двоє поранені Суспільство | 13-06-2018, 10:21 0 228 Минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 32 рази вдавалися до прицільного вогню по українських позиціях, з них 9 разів застосовували міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.



"Бойові дії тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку - в районі населеного пункту Луганське. Ворог активізувався на Донецькому напрямку поблизу Новотроїцького. Не припиняються бої на Маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що під час бойових дій минулої доби один український військовослужбовець загинув.



Упродовж ночі 13 червня ворог 7 разів порушував режим тиші, з них 3 рази застосовував озброєння заборонене Мінськими домовленостями поблизу населених пунктів Новотошківське та Новоолександрівка. Під час бою було поранено двох українських військовослужбовців, додали у штабі.





За даними розвідки вчора увечері була знищена бойова броньована машина противника.