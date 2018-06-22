13 червня: народний календар і астровісник Суспільство | 13-06-2018, 10:26 0 228 Сьогодні Єрма-розпрягальника; на Єрма розпрягай коня і слухай зозулю.

Сьогодні Церква згадує апостола від 70-ти Єрма, мученика Єрмія, а також вшановує ікону Божої Матері, яку називають «Непорушною стіною». Цей образ Богородиці є одним із найшанованіших у народі. Головним храмом ікони «Непорушна стіна» завжди був Софійський собор у Києві. Образ Божої Матері Оранти у повний зріст із піднятими вгору руками під склепінням горнього місця головного вівтаря Софії Київської відомий всім. Цариця Небесна зображена на золотому тлі й стоїть на золотому чотирикутному камені. Багато хто з вірян упевнений, що допоки цілим є це мозаїчне зображення Богородиці – Києву ніщо не загрожує.



Щодо апостола Єрма, то він жив наприкінці І століття. Був багатим римським громадянином грецького походження. Мав сім’ю, втім шлюб не був щасливим – дружина була злою й язикатою, а сини – мажорами, що тільки й знали як тринькати батьківські гроші. Невдовзі, втративши і багатство, і сім’ю, Єрма став ревним християнином. Він проповідував християнство, зазнав гонінь, але відійшов до Бога у мирі. В народі цей день називали Єремеєм-розпрягальником. 14 травня, на Єремія-Сіяча розпочиналася сівба, а на Єремія-Розпрягальника остаточно закінчувалася. Тому й казали: «Єремій сівбу починає, Єремій і закінчує»; «Розпрягальник – сівбі край, коня розпрягай!» Дослухалися до зозулі: якщо вона багато кує – на гожу погоду, коли ж мовчить – на негоду.



Іменинники сьогодні Єремій, Борис і Микола.



Дочекалися: сьогодні 29-й і 1-й дні місячного циклу. Астральний морок розвіявся, туман розійшовся й нарешті засяяло сонце. Дуже позитивні і сприятливі дні. Небо знову відкрите, космічні канали – наче високовольтні лінії. Двадцять дев’ятий місячний день дуже коротесенький і його символом є Золотий Лебідь. Символ першого місячного дня – Лампада. Сьогодні треба відкинути всю суєту й сконцентруватися на головному. Найліпше, якщо ви подаруєте комусь радість: поспілкуєтесь з самотньою людиною, прихистите безпритульного котика чи песика, щось комусь подаруєте. Добре споглядати красу, чимось милуватися, перебувати на природі. День великої гармонії, тож корисно дотримуватися в усьому міри, «золотої середини». Їжа рекомендується легка, без м’яса.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1905 році: +5; а найтеплішим у 1946 - +33,6.