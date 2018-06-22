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Джордж Буш-старший побив рекорд довголіття серед колишніх президентів США
|Суспільство | 13-06-2018, 10:28
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|Джордж Буш-старший побив рекорд довголіття серед колишніх президентів США, ставши першим, хто досяг 94 років.
Про це повідомляє The Washington Post.
"Джордж Буш буде відзначати свій день народження в спокійній обстановці в колі сім'ї в Кеннебанкпорті, штат Мен. Він не буде здійснювати стрибки c парашутом, як на святкуваннях 80-, 85-і 90-го дня народження", - йдеться в повідомленні.
Місяць тому Джордж Буш-старший був госпіталізований через кров'яну інфекцію через пару днів після смерті його дружини, колишньої першої леді США Барбари Буш.
Вони були одружені 73 роки. Це ще один рекорд - найдовший шлюб у президентській історії США.
Попередній "президентський" рекорд належав Джеральду Форду і Рональду Рейгану. Обидва померли в 93 роки.
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