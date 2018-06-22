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Синоптики на сьогодні обіцяють дощі з грозами
|Суспільство | 13-06-2018, 10:31
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|У середу, 13 червня, у західних та північних областях України очікуються дощі з грозами. Опади ймовірні також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. На більшій частині півдня та сходу буде сухо, на півдні очікується спека до +33 градусів.
Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, 13 червня дощі з грозами очікуються у західних та північних областях. Опади ймовірні також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.
На більшій частині півдня та сходу буде суха погода.
"Температура завтра "вріже" до спеки у південній частині, +28+33 градуси. На решті нашої території - комфортно, +23+27 градусів", - зазначила Діденко.
Вона додала, що в Києві сьогодні - місцями дощ, гроза. Денна температура повітря становитиме +24+25 градусів.
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