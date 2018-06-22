Синоптики на сьогодні обіцяють дощі з грозами Суспільство | 13-06-2018, 10:31 0 465 У середу, 13 червня, у західних та північних областях України очікуються дощі з грозами. Опади ймовірні також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. На більшій частині півдня та сходу буде сухо, на півдні очікується спека до +33 градусів.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.



За її словами, 13 червня дощі з грозами очікуються у західних та північних областях. Опади ймовірні також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.



На більшій частині півдня та сходу буде суха погода.



"Температура завтра "вріже" до спеки у південній частині, +28+33 градуси. На решті нашої території - комфортно, +23+27 градусів", - зазначила Діденко.



Вона додала, що в Києві сьогодні - місцями дощ, гроза. Денна температура повітря становитиме +24+25 градусів.