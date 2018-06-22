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15 червня: народний календар і астровісник

Суспільство | 15-06-2018, 09:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 331 331    
Насолоджуємось ароматами літа і готуємось до нових звершень.
Непомітно сягнув своєї середини червень, продовжує буяти природа: одні рослини відцвітають, натомість починають квітнути інші. Колись давно липи цвіли у липні – саме тому другий місяць літа й отримав свою назву, але зараз, зі зміною клімату, ці дерева квітують в середині червня. В народі липу називають царицею медоносів – лише з одного дерева липи бджоли виготовляють до 16 кг меду.

У європейській культурі липа асоціюється з жіночою грацією і красою. У Греції вона є символом подружнього кохання. Зображення липи можна побачити на багатьох гербах і емблемах міст і селищ Німеччини, Чехії.

З деревини липи виготовляють меблі, музичні інструменти. Липою облаштовують сауни і лазні, адже вона має унікальні гігроскопічні властивості, досить швидко нагрівається, і так само швидко остиває, не втрачаючи при цьому ані своєї геометрії, ані кольору (приміром осика темніє за три роки).

Про лікувальні властивості липи й казати нічого – нею лікувалися ще за часів Київської Русі. При різних хворобах застосовували різні частини дерева, але найширше – його духмяні квіти, які є протизапальним, знеболювальним і протисудомним засобом. Холодної зимової пори чаї з квітів липи, а також липовий мед, були незамінними засобами проти застуди. Тож поспішайте запастися квітами липи аби потішити себе взимку цілющим напоєм. Липа цвіте приблизно два тижні.

Іменинники сьогодні Никифір, Іван та Юлія.

Сьогодні 3-ій місячний день. Символом третього місячного дня є сніговий барс, готовий до стрибка. День астральних битв, суперництва і протистояння (майже котячого). Відсьогодні починається неоменія – новомісяччя. На небі з’являється тонюсінький серп Місяця. Темні дні Гекати закінчилися, розпочинається новий цикл. Енергетика дня просто вимагає від нас мобільності, рішучості, натиску і навіть агресивності. Не час мило муркотіти – час стовбурчити шерсть, показувати пазурі й бити по пиці ворога. А ще сьогодні ідеальний день для занять спортом.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1913 році: +5; а найтеплішим у 1927, 1939 – +31,9.
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