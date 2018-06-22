Вулкан Кілауеа обсипав гавайців самоцвітами Суспільство | 15-06-2018, 09:53 0 368 Жителі Гаваїв заявили про те, що вулкан Кілауеа вивергає зелені кристали.

Як повідомляє Дзеркало Тижня, посилаючись на Naked science, на жителів острова посипалися кристали напівпрозорої речовини олівіну, який у чистому вигляді зустрічається на Землі рідко. Наголошується, що це не єдина дивина, пов'язана з виверженням вулкана. Нещодавно виверження стало причиною синього полум'я, яке виривалося з-під землі.



Ці кристали — олівіни — магнезіально-залізисті силікати. Вони настільки поширені на планеті, що, за оцінками експертів, становлять 50% верхньої мантії Землі. Під час виверження магма вимиває частину океанічної кори, схожої за складом із мантією, тому темні магматичні породи нерідко набувають зеленого відтінку. Проте в чистому вигляді олівін, який ювеліри зазвичай називають перидотом, знайти важко. Ще рідше він падає з неба, наголошується в повідомленні.



Зазвичай олівін виходить на поверхню разом із лавою, що повільно сочиться, тому і залишається замкненим у породах. У даному випадку лава вивержувалася настільки різко і потужно, що її частинки охолоджувалися у повітрі і оливін швидко кристалізувався окремо.



На даний момент виверження триває, дослідники не можуть точно сказати, коли воно закінчиться. В результаті виверження, яке почалося ще в травні, загинули десятки людей, постраждало 700 будинків.



Хризоліт (перідот) — мінерал, прозорий ювелірний різновид олівіну підкласу острівних силікатів. Колір від жовто-зеленого, іноді майже смарагдово-зеленого, до оливково-зеленого і темного шартреза, з характерним золотистим відтінком. Відноситься до напівкоштовних каменів (самоцвітів).