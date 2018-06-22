Цьогоріч 68 українських правоохоронців стали кандидатами у миротворці ООН Суспільство | 15-06-2018, 09:56 0 358 Представники ООН відібрали 68 українських правоохоронців - кандидатів у миротворці і серед них 13 нацгвардійців.

Про це повідомляє прес-служба МВС.



"“Військовослужбовці структур МВС 12-13 червня підтверджували знання з іноземної мови, складали іспити з водіння автомобілем та стріляли з пістолета Макарова", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що загалом на початковому етапі здачі було 95 кандидатів.



За словами начальника відділення забезпечення миротворчої діяльності НГУ Олександра Астахова, список затверджених офіцерів з їхніми результатами відправлять до Нью-Йорка, де їхні дані внесуть до миротворчої бази, звідки комісія може направляти їх до місій. Тим часом до всіх структурних підрозділів з МВС буде направлено розпорядження про проходження цих офіцерів військово-лікарської комісії (ВЛК) і надалі будуть формуватися їхні виїзні справи.





«Після кадрової комісії термін очікування для кандидатів буде коливатися від одного місяця і максимум до наступного іспиту. Кількість місць для ваших військовослужбовців затверджено Президентом України. Сьогодні це таке співвідношення: в Демократичній Республіці Конго - 5, в Південному Судані - 30-35, на Кіпрі - 10. Наступна ротація буде здійснюватися залежно від того, скільки миротворців та з якої країни повернеться. По закінченню іспитів у базу даних ООН з миротворчих місій уже наступного тижня зарахують 13 прізвищ гвардійських офіцерів», - зазначив голова комісії ООН Ганс Петер Кілланд.



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Як відомо, у Міжнародний день миротворців, 29 травня, у Києві розпочався попередній відбір працівників Національної поліції та військовослужбовців Національної гвардії України для участі у миротворчих операціях ООН.