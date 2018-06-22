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Україну сьогодні накриють сильні дощі та грози
|Суспільство | 15-06-2018, 09:57
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|У більшості областей України 15 червня очікуються сильні дощі, грози, подекуди град.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
"15 червня у західних, Житомирській, Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали до 15-20 м/с, подекуди град", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень і Вінницькій та Хмельницькій областях можливі сильні дощі.
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