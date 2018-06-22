Доба в ООС: двоє українських бійців загинули, шестеро поранені Суспільство | 15-06-2018, 09:57 0 352 Минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь по українських позиціях.

Бойовики 15 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм та 5 разів артилерію калібру 122 мм, повідомляє прес-центр штабу ООС.



"На Луганському напрямку бої не припиняються поблизу селищ Новотошківське та Оріхове. На Горлівському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське та Південне. На Донецькому напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке та Богданівка. На Маріупольському напрямку інтенсивні бої тривали в районах населених пунктів Водяне та Лебединське", - йдеться в повідомленні.





Під час бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, шестеро отримали поранення, зазначили у штабі.