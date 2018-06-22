Ремонтні роботи на автомобільній дорозі державного значення Т- 14 - 18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий Суспільство | 18-06-2018, 12:12 0 171 Ремонтні роботи на автомобільній дорозі державного значення Т- 14 - 18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий продовжуються. На сьогоднішній день тривають роботи у с. Лішня, у зв’язку з чим на ділянці дороги від межі м. Дрогобич до повороту на с. Нагуєвичі тимчасово обмежений проїзд транспортних засобів. Обмеження руху триватиме з 18 до 20 червня. Об’їзд цієї ділянки можна здійснити по автомобільній дорозі С140428 Новошиці - Ріпчиці (на ділянці Лужок- Грушів) та автомобільній дорозі О140403 Дрогобич - Комарно (на ділянці Грушів - Дрогобич).

До уваги водіїв!!! Служба автомобільних доріг у Львівській області нагадує, що рух на дорогах місцевого значення великовагового автомобільного транспорту, загальною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7т заборонено.