Під час концерту ВВ у Львові відбудеться аукціон, кошти з якого скерують на Українську Академію Лідерства Суспільство | 18-06-2018, 12:17 0 215 У Львові на! FESTrepublic 26 червня відбудеться концерт засновників українського рок-н-ролу — гурту Воплі Відоплясова. Це остання подія в першому сезоні проекту «Українське Вибране» — серії клубних концертів українських гуртів та виконавців, на музиці яких виросло не одне покоління. На «Вибране» ходять з дітьми та батьками.



Концерт ВВ розпочнеться о 20.00. Перед виступом на території! FESTrepublic відбудеться фан-зустріч з музикантами, де можна буде ставити запитання та поспілкуватись з гуртом. Вхід на фан-зустріч безкоштовний.



Українська Академія Лідерства у Львові, яка є співорганізатором проекту, влаштує благодійний аукціон під час концерту. Лотами на аукціоні будуть деякі речі музикантів та призи від спонсорів. Гроші з аукціону скерують на навчальні проекти студентів.



Довідка

«Українське Вибране» — це серія концертів українських гуртів, які вже стали частиною української культури, на музиці яких виросло не одне покоління. Тобто, це концерти гуртів, які вже стали українською класикою. На «Вибране» ходять цілими сім'ями — з дітьми та батьками. Вхід для дітей до 6 років — безкоштовний.



Це спільний проект Холдингу емоцій «!FEST» та Української Академії Лідерства. В першому сезоні «Українського Вибраного» вже відбулись концерти гуртів Кому Вниз, Тартак, Плач Єремії та Піккардійської Терції.