На Львівщині майже 400 строковиків-прикордонників склали присягу Суспільство | 18-06-2018, 12:18 0 179 На Львівщині майже 400 строковиків-прикордонників склали присягу



Цими вихідними у Кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби України, що у Великих Мостах, відбулася церемонія складання Військової присяги на вірність Українському народові.



Рідні та друзі новобранців, а також представники влади та духовенства зібрались на стройовому плацу навчального закладу для привітання військовослужбовців.



«Це почесна і хвилююча мить не тільки для них безпосередньо, але й для їхніх батьків та усього персоналу Держприкордонслужби. Хочу запевнити батьків, що їхні сини отримають усе для того, аби бути гідними дітьми, воїнами, громадянами. Так, вони не будуть виконувати завдання на Сході країни, в складі сил ООС. Але вони поповнять лави Держприкордонслужби на інших ділянках, де також ведеться важка та безкомпромісна боротьба з організованою злочинністю та іншими порушеннями закону. Тож сподіваємося, що усі новобранці виправдають покладені на них надії» - зазначив у своєму виступі Голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник Петро Цигикал.



Після внесення бойового прапору 376 новобранців один за одним склали присягу на вірність українському народові й пройшли урочистим маршем. Преосвященний Владика Єпископ Сокальсько-Жовківський Михайло Колтун освятив юнаків та благословив їх на військову справу.



Крім того, директор Департаменту особового складу Адміністрації Держприкордонслужби Микола Маланчій зачитав Указ Президента України та накази Адміністрації Держприкордонслужби про державні й відомчі нагороди, які особисто вручив Голова Держприкордонслужби кращим військовослужбовцям відомства.



Для усіх гостей свята та військовослужбовців був організований показовий виступ кінологів, огляд сучасного озброєння і техніки та святковий концерт Академічного ансамблю пісні і танцю Держприкордонслужби.



Зазначимо, що до складання Військової присяги молоді воїни отримали практичні та теоретичні знання й навички, необхідні для виконання службових обов’язків. Зокрема підготовка здійснювалась з тактики, військової та фізичної підготовки, особистої безпеки та іншим дисциплінам.



