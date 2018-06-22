Бойовики здійснили 20 обстрілів, під Кримським поранений боєць ООС - штаб Суспільство | 18-06-2018, 12:22 0 173 Бойовики минулої доби 20 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів із застосуванням мінометів. Підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаціям ворога та давали йому адекватну відповідь.

Про це повідомляє штаб ООС.



"На Луганському напрямку, близько 19-ї години та опівночі окупанти відкрили вогонь з мінометів по наших позиціях в районі населених пунктів Кримське і Новотошківське. Один наш захисник Кримського під час обстрілу отримав поранення", - йдеться у повідомленні.



Також заборонену Мінськими домовленостями зброю противник застосував на Донецькому напрямку, в районах населених пунктів Піски та Старогнатівка, що під Волновахою.



А на Маріупольському напрямку упродовж минулої доби тривали бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районах населених пунктів Пищевик, Гнутове, Водяне, Широкине.



"Належне інженерне обладнання наших позицій та адекватна відповідь Об'єднаних сил запобігли загибелі особового складу та не допустили більшої активізації противника", - пише штаб.



За даними розвідки, минулої доби противнику нанесено втрат: 5 окупантів поранено.



Втрат українських військ поточної доби немає.