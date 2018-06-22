З'явилася інформація про жертви землетрусу в Японії Суспільство | 18-06-2018, 12:23 0 175 Дві людини могли стати жертвами землетрусу в японській префектурі Осака в понеділок.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на місцеві ЗМІ.



За їх даними, під стіною, що впала, одного з будинків виявили літнього чоловіка і дівчинку-підлітка. Крім того, кілька людей перебувають у стані "кардіопульмонального шоку".



Інформація ЗМІ поки не підтверджується офіційними джерелами. Раніше представник уряду на основі первинних даних заявив про відсутність серйозних руйнувань і постраждалих.



Землетрус магнітудою 5,9 стався близько 08:00 за місцевим часом в японській префектурі Осака. Пізніше магнітуда землетрусу була підвищена агентством до 6,1.