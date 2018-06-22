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З'явилася інформація про жертви землетрусу в Японії
|Суспільство | 18-06-2018, 12:23
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|Дві людини могли стати жертвами землетрусу в японській префектурі Осака в понеділок.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на місцеві ЗМІ.
За їх даними, під стіною, що впала, одного з будинків виявили літнього чоловіка і дівчинку-підлітка. Крім того, кілька людей перебувають у стані "кардіопульмонального шоку".
Інформація ЗМІ поки не підтверджується офіційними джерелами. Раніше представник уряду на основі первинних даних заявив про відсутність серйозних руйнувань і постраждалих.
Землетрус магнітудою 5,9 стався близько 08:00 за місцевим часом в японській префектурі Осака. Пізніше магнітуда землетрусу була підвищена агентством до 6,1.
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