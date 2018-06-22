В Індонезії гігантський пітон проковтнув жінку Суспільство | 18-06-2018, 12:35 0 302 На індонезійському острові Сулавесі гігантський пітон проковтнув жінку, коли вона працювала у полі.

Про це пише Громадське з посиланням на The Guardian.



Тіло 54-річної Ва Тіба знайшли всередині 7-метрового пітона у п'ятницю, 15 червня. Мешканці села Персіапан-Лорела, у якому зникли жінка, вбили тварину.



«Вони підозрювали, що змія проковтнула жінку, тому вони її вбили... Коли вони розітнули живіт змії, то виявили там тіло жертви», — сказав начальник місцевої поліції.





Близько 100 мешканців села та родичі жінки почали пошуки зниклої 14 червня, після того, як вона не повернутися з плантації.



Неподалік місця, де вона зникла, виявили велетенського роздутого пітона.



Людям також вдалось віднайти взуття жінки та її мачете.



Гігантські пітони, які досягають у довжину понад 6 метрів, зазвичай зустрічаються в Індонезії та на Філіппінах. Хоча відомо, що вони нападають на дрібних тварин, спроби з'їсти людину трапляються вкрай рідко.