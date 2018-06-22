Вчені виявили галактику, яка майже не змінилася з часів раннього Всесвіту Суспільство | 18-06-2018, 12:37 0 303 Вчені з Канарського інституту астрофізики виявили реліктову галактику NGC 1277 в скупченні Персея, яка практично не змінилася з часів раннього Всесвіту.

Як повідомляє Naked science, дослідники помітили відносну червоність глобулярних кластерів в галактиці, пише DT.



Червоні кластери формуються при народженні галактики, знаходяться близько до її центру і містять високі концентрації гелію. Сині кластери — це шматочки малих галактик, з часом поглинених більш великими. Вкрай мала кількість синіх кластерів у NGC 1277 припускає, що галактика практично не змінилася з моменту свого формування. У Чумацькому Шляху є як червоні, так і сині скупчення зірок, що обумовлено постійним поглинанням інших галактик на шляху.





За словами дослідників, NGC 1277 надає можливість для вивчення молодих галактик, незважаючи на те, що її вік перевищує 10 мільярдів років. Більш того, вона знаходиться відносно близько до Землі – на відстані 240 мільйонів світлових років. Розміри NGC 1277 складають близько 25% розмірів Чумацького Шляху, а зірок в ній вдвічі більше.