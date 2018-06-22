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ООС: 28 ворожих обстрілів за добу, поранені двоє бійців
|Суспільство | 19-06-2018, 10:22
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|Минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська загалом 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів вогонь вівся з важкого озброєння.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Зазначається, що активні бойові дії тривали на Луганщині, де ворог вдався до провокаційних дій в районі населеного пункту Новотошківське, а на Горлівському напрямку – в районі населеного пункту Верхньоторецьке.
На Донецькому напрямку, поблизу Авдіївки та Опитного під час бойових дій з використанням стрілецької зброї та гранатометів поранення отримали два українських військовослужбовці.
Не припиняються бойові дії на Маріупольському напрямку в районі селищ Старогнатівка, Чермалик та Лебединське, де застосування окупантами мінометів наражало на небезпеку мирне населення.
У результаті узгоджених дій підрозділів Об’єднаних сил, за даними розвідки, знищено 1 бойову броньовану машину противника та вантажівку ГАЗ-66, 5 бойовиків поранено.
Ніч поточної доби минула без загострення обстановки – ворог 4 рази порушував режим припинення вогню без застосування важкого озброєння. Втрат серед українських захисників немає, додали у штабі.
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