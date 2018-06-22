ООС: 28 ворожих обстрілів за добу, поранені двоє бійців Суспільство | 19-06-2018, 10:22 0 211 Минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська загалом 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 6 разів вогонь вівся з важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.



Зазначається, що активні бойові дії тривали на Луганщині, де ворог вдався до провокаційних дій в районі населеного пункту Новотошківське, а на Горлівському напрямку – в районі населеного пункту Верхньоторецьке.



На Донецькому напрямку, поблизу Авдіївки та Опитного під час бойових дій з використанням стрілецької зброї та гранатометів поранення отримали два українських військовослужбовці.



Не припиняються бойові дії на Маріупольському напрямку в районі селищ Старогнатівка, Чермалик та Лебединське, де застосування окупантами мінометів наражало на небезпеку мирне населення.



У результаті узгоджених дій підрозділів Об’єднаних сил, за даними розвідки, знищено 1 бойову броньовану машину противника та вантажівку ГАЗ-66, 5 бойовиків поранено.



Ніч поточної доби минула без загострення обстановки – ворог 4 рази порушував режим припинення вогню без застосування важкого озброєння. Втрат серед українських захисників немає, додали у штабі.