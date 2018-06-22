В Україні розпочав роботу новий проект ЄС з підтримки реформи правосуддя Суспільство | 19-06-2018, 10:49 0 287 В Україні розпочав роботу фінансований Європейським Союзом проект «Право - Justice», який у найближчі 2,5 року підтримуватиме реформу сектору юстиції та правосуддя.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.



«Ми будемо постійно дбати про те, щоб цей проект постійно моніторився нашою місією, яка дуже активно долучається до сектору правосуддя, і також ми очікуємо дуже чіткої координації», - зазначив голова Представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі.



Він підкреслив, що Представництво ЄС в Україні вже протягом 4 років долучається до процесу реформування системи правосуддя в Україні.



«Ми більше ніж коли-небудь абсолютно налаштовані надавати вам підтримку в цій дуже важливій галузі сьогодні», - зауважив Мінгареллі.



Водночас заступник глави Адміністрації Президента України Олексій Філатов наголосив на важливості наданої експертної підтримки ЄС у розробці низки законопроектів.



«Ви знаєте, що близько десятка ключових законопроектів було ухвалено за останні 4 роки і майже до підготовки кожного з них залучалися експерти, надані проектами технічної допомоги Європейського Союзу», - сказав Філатов.



Як розповів керівник проекту «Право-Justice» Довидас Віткаускас, проект підтримуватиме перезавантаження судової влади, працюватиме над реформою виконання судових рішень. Крім того, одним із завдань буде моніторинг та оцінювання сектору юстиції.



Проект ЄС «Право-Justice» є продовженням Проекту ЄС «Підтримка реформи у сфері юстиції в Україні», реалізованого в 2014-2017 роках.