Українські школярі здобули 6 медалей на Олімпіаді геніїв Суспільство | 19-06-2018, 10:51 0 266 Українські школярі здобули 6 медалей і дві відзнаки на Олімпіаді геніїв, що проходила у США.

Про це інформує прес-служба Міністерства освіти і науки.



"2 золоті, 2 срібні, 2 бронзові медалі здобули українські школярі на GENIUS Olympiad 2018, яка проходила 11-16 червня у США на базі State University of New York at Oswego. Також наші учні отримали дві почесні відзнаки", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у змаганнях взяли участь понад 1300 школярів з усього світу у різних категоріях. Україну на олімпіаді представляли 8 членів Малої акакдемії наук (МАН).



Зокрма, «золото» здобули одинадцятикласник із Закарпаття Валентин Фречка за роботу «Інноваційна технологія виготовлення паперу із опалого листя» та Катерина Малкіна з Маріуполя за роботу «Метод біоутилізації поліетилену високої щільності».



«Срібло» вибороли учні з Херсона - Валерія Тищенко («Перетворювач тривимірних механічних коливань в електроенергію») та Максим Терентьєв («Розробка пристроїв для покращення венозного кровообігу за допомогою електричного струму»).



Бронзові нагороди здобули одинадцятикласниця зі Львова Софія Петришин за роботу «Проектування та розробка приладу для передачі цифрової інформації людям з вадами зору» та Микола Веремчук із Чернівців за роботу «Дослідження впливу параметрів оптичної системи на стабільність частинки в оптичній пастці».



Окрім того, почесні відзнаки Олімпіади отримали десятикласник із Сум Артем Міронець за роботу «Субстратна приуроченість копрофільних аскоміцетів НПП Деснянсько- Старогутський» та чернівчанка Анна Волкова за роботу «Відновлення грунтів, забруднених важкими металами».



GENIUS Olympiad 2018 - щорічна міжнародна університетська олімпіада, яка заснована Oswego State University of New York (SUNY) і традиційно проводиться у другій половині червня. Олімпіада проходить у кілька етапів і надає можливість молоді з різних країн поділитися своїм першим науковим досвідом.