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Синоптик на сьогодні обіцяє спеку
|Суспільство | 20-06-2018, 10:08
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|У середу, 20 червня, в Україні очікується спека - 27-34 градуси тепла. Періодичні дощі та грози найбільш ймовірні вздовж смуги від західних областей країни через Вінниччину, Черкащину, Полтавщину до Харківщини.
Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.
"20 червня спека в Україні продовжується. Очікується +27+34 градуси. Атмосфера - нестійка, хоч і локально. Періодичні дощі та грози найбільш ймовірні вздовж смуги від західних областей через Вінниччину, Черкащину, Полтавщину до Харківщини. На решті території - або геть сухо, або якісь загрозливі хмарки із парочкою крапель", - зазначила вона.
За словами Діденко, у Києві у середу 29-30 градусів тепла і без істотних опадів. "Фронт столицю проходитиме, проте дощі максимум вдень локальні, короткочасні", - зазначила вона.
Синоптик також повідомила, що у Києві в суботу відчутно похолодає, до +19 градусів.
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