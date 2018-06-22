Синоптик на сьогодні обіцяє спеку Суспільство | 20-06-2018, 10:08 0 219 У середу, 20 червня, в Україні очікується спека - 27-34 градуси тепла. Періодичні дощі та грози найбільш ймовірні вздовж смуги від західних областей країни через Вінниччину, Черкащину, Полтавщину до Харківщини.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.



"20 червня спека в Україні продовжується. Очікується +27+34 градуси. Атмосфера - нестійка, хоч і локально. Періодичні дощі та грози найбільш ймовірні вздовж смуги від західних областей через Вінниччину, Черкащину, Полтавщину до Харківщини. На решті території - або геть сухо, або якісь загрозливі хмарки із парочкою крапель", - зазначила вона.



За словами Діденко, у Києві у середу 29-30 градусів тепла і без істотних опадів. "Фронт столицю проходитиме, проте дощі максимум вдень локальні, короткочасні", - зазначила вона.



Синоптик також повідомила, що у Києві в суботу відчутно похолодає, до +19 градусів.