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Гуманітарна ініціатива «Допомога Схід», прибула із Франції на Донбас - ООС
|Суспільство | 20-06-2018, 10:14
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|У рамках стратегічної гуманітарної ініціативи командування Об'єднаних сил «Допомога Схід» відбулося перше відвантаження кількадесят тонн гуманітарної допомоги, яка прибула із Франції на Луганщину.
Про це йдеться у повідомленні ООС.
«Це лише перша сходинка у вигляді допомоги якісними і вкрай необхідними речами для медичних закладів Луганщини і Донеччини, будинків для осіб похилого віку, які знаходяться в прифронтовій зоні, і людей, які мають обмежені можливості. Хочу відмітити, що на початку липня планується вихід ще однієї вантажівки з медичним устаткуванням для лікарняних закладів Донеччини», - зазначив заступник командувача Об'єднаних сил з морально-психологічного забезпечення генерал-майор Олександр Голоднюк.
Як зазначається, пакунки з підгузками для дорослих компанії «Хартманн» надала Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція-Україна». Перевезення вантажу на безоплатній основі здійснила Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України. Поінформовано, що програма була започаткована за ініціативи командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва та за підтримки Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
Одним з головних пріоритетів командування Об'єднаних сил є надання ефективної та різнопланової допомоги мирним жителям Донбасу і передусім тим, які проживають вздовж лінії розмежування.
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