Гуманітарна ініціатива «Допомога Схід», прибула із Франції на Донбас - ООС Суспільство | 20-06-2018, 10:14 0 237 У рамках стратегічної гуманітарної ініціативи командування Об'єднаних сил «Допомога Схід» відбулося перше відвантаження кількадесят тонн гуманітарної допомоги, яка прибула із Франції на Луганщину.

Про це йдеться у повідомленні ООС.



«Це лише перша сходинка у вигляді допомоги якісними і вкрай необхідними речами для медичних закладів Луганщини і Донеччини, будинків для осіб похилого віку, які знаходяться в прифронтовій зоні, і людей, які мають обмежені можливості. Хочу відмітити, що на початку липня планується вихід ще однієї вантажівки з медичним устаткуванням для лікарняних закладів Донеччини», - зазначив заступник командувача Об'єднаних сил з морально-психологічного забезпечення генерал-майор Олександр Голоднюк.



Як зазначається, пакунки з підгузками для дорослих компанії «Хартманн» надала Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція-Україна». Перевезення вантажу на безоплатній основі здійснила Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України. Поінформовано, що програма була започаткована за ініціативи командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва та за підтримки Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.



Одним з головних пріоритетів командування Об'єднаних сил є надання ефективної та різнопланової допомоги мирним жителям Донбасу і передусім тим, які проживають вздовж лінії розмежування.