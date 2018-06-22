Вчені з'ясували, що змушує Венеру обертатися швидше Суспільство | 20-06-2018, 10:19 0 286 Міжнародна команда дослідників з'ясувала, чому змінюється швидкість обертання Венери.

Нове моделювання погоди на Венері показує, що взаємодія між горами планети і її атмосферою може створити хвилі, досить сильні, щоб змінити довжину венерианського дня на дві хвилини, повідомляє Gizmodo.



Венера може здаватися досить схожою на Землю, з огляду на її розміри і наявність щільної атмосфери. Але друга планета від Сонця підносить все нові сюрпризи.



Ця планета рухається навколо Сонця в напрямі "проти годинникової стрілки". При цьому венеріанський день довше венеріанського року: день триває 243 земних дня, в той час як рік - 225 днів. Тим часом, її хмари обертаються навколо планети набагато швидше. Атмосфері Венери потрібно лише чотири земних дні, щоб зробити повний оборот навколо планети.



Ці постійні і сильні урагани впливають на гірські піки на поверхні Венери, що призводить до виникнення в атмосфері стійких структур і навіть впливає на обертання планети.



Моделювання, проведене під керівництвом планетолога Томаса Наварро з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, показало, що стійкі структури були викликані хвилями тяжіння, які виникають в результаті зіткнення потужних атмосферних потоків з гірським хребтом. Але Наварро також виявив, що, з огляду на ці хвилі, атмосфера може викликати коливання в тривалості обертання Венери навколо своєї осі.



Згідно з розрахунками, через такий вплив тривалість венеріанського дня може збільшитися або зменшитися на кілька хвилин. Це пояснює розбіжність даних зондів, які вивчали планету. Місії "Магеллан" і "Венера-експрес", запущені з різницею в 16 років, показали, що дні на Венері відрізнялися майже на сім хвилин, пише НВ.



Однак потрібно зазначити, що вчені насправді не вимірювали зміни тривалості дня. Вони просто використовували модель, яка припустила, що це можливо. Для того, щоб дійсно знати, що відбувається на Венері, знадобляться прямі спостереження.