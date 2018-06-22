20 червня: народний календар і астровісник Суспільство | 20-06-2018, 10:21 0 291 Сьогодні Федота; розпочинаємо купальний сезон.

Сьогодні мученика Феодота Анкірського, а з ним ще семи дів. Феодот жив на межі ІІІ–ІV століть в місті Анкірі. Тримав невеличкий готель, був у шлюбі та ревно сповідував християнство. Але за часів імператора Діоклетіана почались гоніння на християн. До Анкіри прибув жорстокий правитель Феотекн. Чимало віруючих, залишивши власне майно, мусили тікати з міста. На тих, хто залишився, влаштовувалися справжні полювання. Святий Феодот переховував у власному готелі втікачів, відвідував ув’язнених. Коли в місті були зруйновані або сплюндровані всі церкви – Святу Літургію здійснювали в будинку Феодота. На ту пору смерть за Христа прийняли сім молодих жінок-християнок. Жінок піддали тортурам, а потім утопили в місцевій водоймі. І ось їхні душі почали являтися Феодоту й просити, аби він дістав їхні тіла з дна озера й захоронив за християнським обрядом. Дивним чином вітер розігнав хвилі озера й Феодот разом з іншими віруючими зміг забрати тіла мучениць, а згодом і поховати їх. Цей вчинок став останньої краплею – на святого донесли правителю і той наказав схопити і вбити Феодора.



В народі вважали, що на Федота-Стражника вже можна купатися в річках та озерах. Начебто святий сидів з серпом біля водойми й варто лише було русалці підплисти близько до берега, як він хапав її й серпом відтинав (ні-ні, не голову!) волосся. А в волоссі й криється русалчина сила. Річні діви дуже боялися Федота, тому намагалися триматися подалі від берега, на глибині. Цього дня підмічали: «Святий Федот тепло дає – жито в золото веде; святий Федот на дощ поведе – колос тонким буде».



Іменинники сьогодні Федір, Олександр, Олексій, Валентин, Веніамін, Віктор.



Сьогодні восьмий місячний день, Місяць росте, він в Терезах. День сприятливий для голодування, очищення організму. Не варто їсти м’ясо, вживати алкоголь. Все, що раніше не вдалося вирішити, може повстати з новою силою, до того ж, несподівано з нового боку. Можливі несподівані конфлікти (на рівному місці) і надзвичайні ситуації. Ліпше працювати індивідуально, колективна робота не буде надто плідною. Знаходьте нові креативні вирішення старих проектів, вирішуйте дрібні фінансові справи.



Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1978 році: +6,1; а найтеплішим у 1975 – +32,8.